Тверской суд Москвы продлил арест ректора Шанинки Сергея Зуева

Тверской суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве.

Несмотря на просьбы защиты о смягчении меры ввиду состояния здоровья, суд оставил Зуева под арестом, уточнив, что за ректором ведут наблюдение врачи и он получает медицинскую помощь в полном объёме, сообщает РИА Новости.

Ректор Шанинки Сергей Зуев утверждает, что с ноября 2021 года с ним не проводятся следственные действия. Об этом RT сообщил член ОНК Александр Хуруджи, посетивший ректора в тюремной больнице при СИЗО «Матросская Тишина».

Сергей Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.