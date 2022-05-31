ОНК: ректор Шанинки Зуев сообщил, что с ним не проводят следственных действий

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RT
Арестованный по обвинению в мошенничестве ректор Шанинки Сергей Зуев утверждает, что с ноября 2021 года с ним не проводятся следственные действия. Об этом RT сообщил член ОНК Александр Хуруджи, посетивший ректора в тюремной больнице при СИЗО «Матросская Тишина».
ОНК: ректор Шанинки Зуев сообщил, что с ним не проводят следственных действий

«Последний раз помощник следователя приходил ко мне в ноябре, и больше никаких следственных действий не было», — привёл правозащитник слова Зуева.

При этом Хуруджи напомнил, что в ходе недавнего совещания с членами ОНК начальник УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз заявил, что его ведомство информирует руководство СК о непроведении с заключёнными СИЗО следственных действий в период, превышающий один месяц.

Генерал назвал это одной из мер по борьбе с переполненностью столичных изоляторов.

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

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