ОНК: ректор Шанинки Зуев сообщил, что с ним не проводят следственных действий
«Последний раз помощник следователя приходил ко мне в ноябре, и больше никаких следственных действий не было», — привёл правозащитник слова Зуева.
При этом Хуруджи напомнил, что в ходе недавнего совещания с членами ОНК начальник УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз заявил, что его ведомство информирует руководство СК о непроведении с заключёнными СИЗО следственных действий в период, превышающий один месяц.
Генерал назвал это одной из мер по борьбе с переполненностью столичных изоляторов.
Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.