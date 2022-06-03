Эксперты изучили динамику покупательской активности россиян минувшей весной

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В российской финтех-компании ЮMoney рассказали, как изменились расходы россиян этой весной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты изучили динамику покупательской активности россиян минувшей весной
  • Gettyimages.ru

Аналитики сервиса изучили более 270 млн платежей, которые пользователи совершили более чем на 160 тыс. российских сайтов, принимающих оплату через ЮKassa. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Выяснилось, что с 1 марта по 31 мая 2022 года количество покупок игровых товаров выросло в 3,4 раза, а обороты онлайн-площадок — на 92%.

Число покупок билетов в кино, театры, музеи, на концерты, в свою очередь, увеличилось на 16%. Также этой весной россияне в 2,9 раза чаще покупали различные цифровые товары — подписки на музыку и кино, книги и т.д.

Обороты интернет-зоомагазинов выросли на 48%, при этом количество покупок практически не изменилось. Средний чек увеличился на 50% — до 8445 рублей.

Пользователи чаще приобретали мужскую и женскую одежду (+57%), а также косметику и парфюмерию (+5%).

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.

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