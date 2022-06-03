Аналитики: в России выросло число вакансий в сферах строительства и туризма

Аналитики «Авито Работы» в ходе исследования выяснили, что число вакансий в сферах строительства и туризма выросло на 16% по итогам мая 2022 года.

Об этом пишут «Известия».

Число позиций выросло также в индустрии ресторанного бизнеса и развлечений, а также в бьюти-сфере — рост составил 15%.

Всего в мае число опубликованных вакансий на платформе увеличилось на 6% по сравнению с апрелем, уточнили эксперты.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.