Россияне назвали свои самые нелюбимые бытовые дела
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Также отмечается, что 19% опрошенных не любят уборку, 11% — мытьё посуды, а готовку — 9%.
Согласно исследованию SuperJob, к закупке продуктов и стирке респонденты относятся спокойнее: ходить в магазины и на рынки больше всего не нравится 3% опрошенных, стирать — 1%.
Гладить чаще всего не любят респонденты старше 45 лет, тогда как мыть посуду — опрошенные моложе 34 лет, рассказали в сервисе.
Кроме того, аналитики выяснили, что все домашние дела, за исключением закупки продуктов, в России намного чаще выполняют женщины, чем мужчины.
При этом, судя по результатам опроса, за десять лет мужчины стали чаще заниматься бытовыми делами, исключение составляет глажка.
В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Ранее аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала провели опрос и выяснили, что чувствуют россияне при смене работы, а также что их останавливает от такого шага.