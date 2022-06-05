Россияне назвали свои самые нелюбимые бытовые дела

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы составил рейтинг самых нелюбимых, по мнению россиян, бытовых дел. Первое место заняла глажка, ею не любят заниматься 24% россиян. Об этом говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении RT.

Также отмечается, что 19% опрошенных не любят уборку, 11% — мытьё посуды, а готовку — 9%.

Согласно исследованию SuperJob, к закупке продуктов и стирке респонденты относятся спокойнее: ходить в магазины и на рынки больше всего не нравится 3% опрошенных, стирать — 1%.

Гладить чаще всего не любят респонденты старше 45 лет, тогда как мыть посуду — опрошенные моложе 34 лет, рассказали в сервисе.

Кроме того, аналитики выяснили, что все домашние дела, за исключением закупки продуктов, в России намного чаще выполняют женщины, чем мужчины.

При этом, судя по результатам опроса, за десять лет мужчины стали чаще заниматься бытовыми делами, исключение составляет глажка.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала провели опрос и выяснили, что чувствуют россияне при смене работы, а также что их останавливает от такого шага.