Опрос показал отношение россиян к отмене удалёнки

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, сколько россиян вернулись в офисы после прекращения удалёнки.
Опрос показал отношение россиян к отмене удалёнки
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», 73% участников опроса работали удалённо с начала пандемии. К настоящему времени в офис вернулись 44% из них, а 56% продолжают выполнять свои трудовые обязанности из дома.

При этом 47% участников были рады тому, что работодатель вернул очный режим работы. 32% респондентов отнеслись к нововведениям негативно.

Для 4% окончание удалёнки стало поводом сменить место работы. Чаще всего это были сотрудники сферы дизайна и творчества, а также отрасли IT. 

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

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