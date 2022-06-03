Очевидица рассказала подробности пожара в бизнес-центре в Москве

Очевидица рассказала о пожаре, который вспыхнул в Москве, в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что с началом дождя запах гари ослаб.

«Всё, конец всему зданию. Смотрите, что творится. Ужас! Я работаю рядом, в соседнем здании. Хорошо хоть, что ливень, не так воняет, не так всё это разлетается», — сказала свидетельница происшествия.

Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место происшествия.

Также стало известно, что ограничение движения для автотранспорта ввели на улице Горбунова, а также на съездах на улицу с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка.