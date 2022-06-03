В Москве на восемь лет осуждён финансист «Исламского государства» Эшонкулов

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В Москве на восемь лет колонии осуждён гражданин Узбекистана Жавохир Эшонкулов, признанный виновным в финансировании международной террористической организации «Исламское государство»*.
В Москве на восемь лет осуждён финансист «Исламского государства» Эшонкулов
  • РИА Новости

Как сообщили в ФСБ России, приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Эшонкулова уже вступил в силу.

По данным ведомства, с 2013 года мужчина был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Республики Узбекистан, поскольку был причастен к вербовке и переправке боевиков в Афганистан и Пакистан.

В 2021 году Эшонкулов был задержан сотрудниками ФСБ России.

«При этом попытки российской стороны экстрадировать его на родину были заблокированы Европейским судом по правам человека при содействии правозащитных структур, имеющих статус иностранных агентов», — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании сторонника ИГ*, планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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