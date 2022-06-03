В Госдуме поддержали идею введения скидок на коммунальные услуги во время отключения воды

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Власова по снижению стоимости коммунальных услуг во время плановых отключений горячей воды.

«Предложение хорошее. Мы за любые снижения подобного рода», — сказал Пахомов.

Он также отметил, что при внесении данных предложений необходимо, чтобы они несли в себе источник компенсации выпадающих доходов.

«Тариф в течение года рассчитывается по определённой формуле и включает в себя потребность компаний, производящих услуги жилищно-коммунального хозяйства в большом перечне работ. Если брать, например, региональные компании или муниципалитет, то им запрещено иметь прибыль. То есть у них прибыль в тариф не закладывается. И любая деформация тарифа влечёт за собой выпадающие доходы, которые абсолютно точно отразятся либо на подготовке к зиме, либо на плановых повышениях заработных плат сотрудников в течение года», — добавил депутат.

В заключении собеседник RT выразил уверенность в том, что если данное предложение будет предоставлено в комитет и будет учитывать всё вышеперечисленное, то оно будет поддержано.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячей воды.

Парламентарий заявил, что во время отключения горячего водоснабжения домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что создаёт неудобство и повышает потребление электроэнергии.