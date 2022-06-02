В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Химках

В Минздраве Московской области заявили, что все пострадавшие в результате наезда автобуса на остановку в Химках доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«В результате ДТП в Химках в медицинские организации, подведомственные Минздраву МО, было доставлено 13 человек. Все в состоянии средней степени тяжести. Проводится необходимая диагностика. Ещё три человека осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что автобус совершил столкновение с остановкой, так как водителю стало плохо.

Согласно последним официальным данным, в результате ДТП пострадали 16 человек. Следователями начата проверка по факту аварии.