В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Химках
- РИА Новости
«В результате ДТП в Химках в медицинские организации, подведомственные Минздраву МО, было доставлено 13 человек. Все в состоянии средней степени тяжести. Проводится необходимая диагностика. Ещё три человека осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались», — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее сообщалось, что автобус совершил столкновение с остановкой, так как водителю стало плохо.
Согласно последним официальным данным, в результате ДТП пострадали 16 человек. Следователями начата проверка по факту аварии.