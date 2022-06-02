В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Химках

Короткая ссылка
В Минздраве Московской области заявили, что все пострадавшие в результате наезда автобуса на остановку в Химках доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.
В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Химках
  • РИА Новости

«В результате ДТП в Химках в медицинские организации, подведомственные Минздраву МО, было доставлено 13 человек. Все в состоянии средней степени тяжести. Проводится необходимая диагностика. Ещё три человека осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что автобус совершил столкновение с остановкой, так как водителю стало плохо.

Согласно последним официальным данным, в результате ДТП пострадали 16 человек. Следователями начата проверка по факту аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить