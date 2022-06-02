Десять человек пострадали в результате наезда автобуса на остановку в Москве

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Десять пассажиров автобуса получили травмы в результате столкновения транспортного средства с остановкой на севере Москвы.
Десять человек пострадали в результате наезда автобуса на остановку в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«На 22 километре Ленинградского шоссе водитель пассажирского автобуса совершил наезд на остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе, владение 16, по направлению движения в область», — указали в ведомстве.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо и он потерял сознание.

«В результате падения, по предварительным данным, пострадали 10 пассажиров автобуса, они госпитализированы в медучреждения, предварительно травмы у всех не тяжёлые. Всего на момент ДТП в салоне находились 20 человек», — добавили в ГИБДД.

Уточняется, что на остановке в момент происшествия были люди, но никто из них не пострадал.

28 апреля семеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Нижнеилимском районе Иркутской области.

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