Десять человек пострадали в результате наезда автобуса на остановку в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
«На 22 километре Ленинградского шоссе водитель пассажирского автобуса совершил наезд на остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе, владение 16, по направлению движения в область», — указали в ведомстве.
По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо и он потерял сознание.
«В результате падения, по предварительным данным, пострадали 10 пассажиров автобуса, они госпитализированы в медучреждения, предварительно травмы у всех не тяжёлые. Всего на момент ДТП в салоне находились 20 человек», — добавили в ГИБДД.
Уточняется, что на остановке в момент происшествия были люди, но никто из них не пострадал.
28 апреля семеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Нижнеилимском районе Иркутской области.