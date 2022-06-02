Умер академик РАН Гапонов-Грехов

Академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает информационное агентство «Нижний Новгород».

«Андрей Викторович Гапонов-Грехов сыграл огромную роль в развитии отечественной науки. Он был не только выдающимся учёным, но и блестящим организатором. Его знали и уважали как талантливого учёного, увлечённого своим делом, большого профессионала, беззаветно преданного науке, чей вклад в развитие прикладной физики сложно переоценить», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона назвал Гапонова-Грехова «личностью мирового масштаба, чрезвычайно работоспособным и целеустремлённым человеком».

В августе прошлого года в Нижегородской области ушёл из жизни советский и российский физик, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия СССР Юрий Трутнев, ему было 93 года.