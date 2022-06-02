Специалисты зафиксировали рост числа обращений молодёжи к психотерапевтам

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Специалисты зафиксировали рост количества обращений молодёжи к психотерапевтам.
Специалисты зафиксировали рост числа обращений молодёжи к психотерапевтам
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Страхового Дома ВСК.

По данным аналитиков, на долю граждан в возрасте 18—25 лет приходится около 15% обращений. Они связаны с симптомами тревожных расстройств, панических атак, также пациенты просят помочь решить проблемы в личных отношениях.

«Россияне стали больше заботиться о своём ментальном здоровье — число онлайн-обращений к психотерапевтам в 2022 году выросло минимум в два раза. И мы видим, что данное направление востребовано не только среди взрослого населения, но и у молодых людей, в том числе студентов, абитуриентов», — заявил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК Олег Витько.

Ранее психолог Екатерина Чапчикова в беседе с «Москвой 24» рассказала, как родители могут помочь ребёнку, который не набрал нужное количество баллов на ЕГЭ.

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