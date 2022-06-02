Минцифры и МВД согласовали план по введению в России водительских прав в виде QR-кода

Минцифры и МВД согласовали план запуска в России нового сервиса в приложении «Госуслуги Авто», который позволит предъявлять водительское удостоверение в виде QR-кода.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минцифры.

«Минцифры и МВД России согласовали план запуска сервиса по предъявлению водительского удостоверения в приложении «Госуслуги Авто». В планах — обеспечить разработку сервиса до конца 2022 года», — рассказали в министерстве.

По данным ведомства, сохранённое в приложении электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету.

Ранее стало известно, что МВД России и Минцифры разрабатывают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.