Минцифры и МВД согласовали план по введению в России водительских прав в виде QR-кода

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Минцифры и МВД согласовали план запуска в России нового сервиса в приложении «Госуслуги Авто», который позволит предъявлять водительское удостоверение в виде QR-кода.
Минцифры и МВД согласовали план по введению в России водительских прав в виде QR-кода
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Минцифры.

«Минцифры и МВД России согласовали план запуска сервиса по предъявлению водительского удостоверения в приложении «Госуслуги Авто». В планах — обеспечить разработку сервиса до конца 2022 года», — рассказали в министерстве.

По данным ведомства, сохранённое в приложении электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету.

Ранее стало известно, что МВД России и Минцифры разрабатывают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.

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