Международный форум «Дети Содружества» откроется 26 июня в Киргизии

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Международный молодёжный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» состоится с 26 июня по 5 июля в Киргизии.
Международный форум «Дети Содружества» откроется 26 июня в Киргизии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Форум пройдёт под девизом «Общая история — одна судьба». Его участниками станут школьники и их наставники из стран СНГ. Они представят свои презентации.

Также программа включает спортивные игры, походы, диспуты, творческие мастерские, квесты, музыкальные флешмобы.

Ранее ФАН сообщало о просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание», который состоялся в мае в разных городах России.

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