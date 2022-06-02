Международный форум «Дети Содружества» откроется 26 июня в Киргизии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Форум пройдёт под девизом «Общая история — одна судьба». Его участниками станут школьники и их наставники из стран СНГ. Они представят свои презентации.
Также программа включает спортивные игры, походы, диспуты, творческие мастерские, квесты, музыкальные флешмобы.
Ранее ФАН сообщало о просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание», который состоялся в мае в разных городах России.