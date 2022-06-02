Путин поручил кабмину утвердить план дорожного строительства на 2023—2027 годы

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет.

«Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023—2027 годы», — сказал Путин на совещании, посвящённом вопросам дорожного строительства.

Президент также поручил администрации учесть прозвучавшие в ходе совещания предложения и зафиксировать их в документе, который будет подготовлен по итогам.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объём финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей.

В Калининградской области, как сообщал «Янтарный край», по нацпроекту уже идёт ремонт дорог к туристическим местам.