Путин поручил кабмину утвердить план дорожного строительства на 2023—2027 годы

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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет.
Путин поручил кабмину утвердить план дорожного строительства на 2023—2027 годы
  • РИА Новости

«Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023—2027 годы», — сказал Путин на совещании, посвящённом вопросам дорожного строительства.

Президент также поручил администрации учесть прозвучавшие в ходе совещания предложения и зафиксировать их в документе, который будет подготовлен по итогам.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объём финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей.

В Калининградской области, как сообщал «Янтарный край», по нацпроекту уже идёт ремонт дорог к туристическим местам.

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