Врач Асанов рассказал о некоторых опасностях растительных продуктов для организма

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Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал о некоторых опасностях растительных продуктов для организма.
Врач Асанов рассказал о некоторых опасностях растительных продуктов для организма
  • РИА Новости

«В растительных продуктах может концентрироваться до 50% жиров, что является очень высоким показателем», — пояснил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Врач предупредил, что некоторые растительные продукты вредны для поджелудочной железы. Например, орехи, семечки, растительное масло, оливки, авокадо стоит употреблять с осторожностью.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

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