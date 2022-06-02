Врач Асанов рассказал о некоторых опасностях растительных продуктов для организма
- РИА Новости
«В растительных продуктах может концентрироваться до 50% жиров, что является очень высоким показателем», — пояснил специалист в беседе с Общественной службой новостей.
Врач предупредил, что некоторые растительные продукты вредны для поджелудочной железы. Например, орехи, семечки, растительное масло, оливки, авокадо стоит употреблять с осторожностью.
Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.