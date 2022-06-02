Решетников заявил о планах запуска приложения для дистанционных проверок бизнеса

Короткая ссылка
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о планах запуска приложения для дистанционных проверок бизнеса.
Решетников заявил о планах запуска приложения для дистанционных проверок бизнеса
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая с докладом в правительстве на тему осуществления государственного и муниципального контроля в прошлом году.

«Мы создадим единый реестр всех объектов контроля, чтобы запустить приложение для дистанционных проверок», — заявил министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трансформация системы контроля позволила добиться существенного снижения административных издержек бизнеса.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, общая сумма составила от 160 до 180 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить