Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о планах запуска приложения для дистанционных проверок бизнеса.

Об этом он сказал, выступая с докладом в правительстве на тему осуществления государственного и муниципального контроля в прошлом году.

«Мы создадим единый реестр всех объектов контроля, чтобы запустить приложение для дистанционных проверок», — заявил министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трансформация системы контроля позволила добиться существенного снижения административных издержек бизнеса.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, общая сумма составила от 160 до 180 млрд рублей.