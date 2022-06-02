В МУЗЕОНе в Москве 1 июня открылась летняя школа RT

В парке искусств «Музеон» в Москве 1 июня открылась летняя школа RT .

На первой встрече корреспондент и ведущий RT International Дональд Кортер рассказал об особенностях работы в кадре, о прямых включениях с полей, секретах удачного скрипта сюжета, а также ответил на десятки вопросов слушателей.

В частности, их интересовало, как проверять источники информации, как бороться со стрессом на прямых эфирах, а также как американцу сейчас работается в России.

Серия мастер-классов школы RT в МУЗЕОНе продолжится практикой по импровизации в журналистике 8 июня.

Вместе с корреспондентом RT на русском, продюсером Ruptly и актёром импровизации Павлом Кухаркиным участники: научатся придумывать на ходу острые вопросы и отвечать на них; узнают, как любую ситуацию обернуть в свою пользу; выполнят много практических заданий.

Участие бесплатное — по регистрации. Подать заявку можно на сайте: https://rtevents-org.timepad.ru/event/2033407/.

Количество мест ограниченно.