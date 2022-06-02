В Москве компенсируют штрафы за нарушения режима в период пандемии
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Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Единой справочной службе столицы.
Специалисты отметили, что компенсировать штрафы за нарушения мер против коронавируса могут как физические, так и юридические лица, ИП.
Предпринимателям вернут, в частности, штрафы, связанные с игнорированием масочно-перчаточного режима, недостаточным уровнем вакцинации работников, несоблюдением социальной дистанции в помещении или правила о 30% удалённо работающих сотрудников.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить ковидную амнистию.