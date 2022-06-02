В Подмосковье семьям погибших гражданских, направленных в Донбасс, выплатят по 3 млн рублей
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте думы.
Мера поддержки касается лиц, которые замещали государственные, муниципальные должности, являлись гражданскими, муниципальными служащими, занимали должности, не отнесённые к должностям государственной или муниципальной службы в органах публичной власти, являлись работниками организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, и были направлены для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.