В Подмосковье семьям погибших гражданских, направленных в Донбасс, выплатят по 3 млн рублей

Мособлдума приняла закон об установлении выплаты в 3 млн рублей семьям погибших гражданских лиц, которые были направлены восстанавливать ДНР и ЛНР.

Об этом сообщается на официальном сайте думы.

Мера поддержки касается лиц, которые замещали государственные, муниципальные должности, являлись гражданскими, муниципальными служащими, занимали должности, не отнесённые к должностям государственной или муниципальной службы в органах публичной власти, являлись работниками организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, и были направлены для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.