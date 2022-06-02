В Кемеровской области десять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика

На трассе Р255 «Сибирь» в районе деревни Симаново Топкинского муниципального округа произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, водитель грузовика «КамАЗ» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию.

В результате он столкнулся с микроавтобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Новосибирск — Кемерово».

Отмечается, что на момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 14 человек, четверо из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью на месте.