В Кемеровской области десять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика

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На трассе Р255 «Сибирь» в районе деревни Симаново Топкинского муниципального округа произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
В Кемеровской области десять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика
  • РИА Новости

По предварительным данным, водитель грузовика «КамАЗ» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию.

В результате он столкнулся с микроавтобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Новосибирск — Кемерово».

Отмечается, что на момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 14 человек, четверо из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью на месте.

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