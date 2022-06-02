В Кемеровской области десять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика
- РИА Новости
По предварительным данным, водитель грузовика «КамАЗ» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию.
В результате он столкнулся с микроавтобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Новосибирск — Кемерово».
Отмечается, что на момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 14 человек, четверо из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью на месте.