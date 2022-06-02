Более 26 тысяч детей приедут на отдых в летние лагеря Хабаровского края

Власти Хабаровского края предоставят более 26 тысяч бесплатных путёвок в летние оздоровительные лагеря региона детям из семей с низким доходом. Их оплатили за счёт краевого бюджета.

Всего в рамках оздоровительной компании для детей в Хабаровском крае выделили 156 млн рублей, пишет transsibinfo.com.

В регионе запланированы две профильные смены. Одна пройдёт в загородном лагере «Океан», куда пригласят 129 школьников из районов крайнего севера. Им оплатят не только отдых, но и проезд к месту отдыха и обратно.

Вторая профильная смена «Ласковое море» соберёт 150 детей с инвалидностью в детском лагере на Японском море. К ним смогут присоединиться сопровождающие.

Смена рассчитана на 12 дней. Оплату проезда, питания и мероприятий берёт на себя бюджет Хабаровского края.

«В лагере детишки будут проходить адаптацию с элементами лечения. Родителей тоже будем учить, как правильно ухаживать за своими близкими», — уточнили в региональном министерстве социальной защиты населения.

Обратиться за путёвкой при наличии оснований можно в министерство социальной защиты Хабаровского края или региональные центры социальной поддержки населения по месту жительства.