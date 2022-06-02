Жильцов пострадавшего после хлопка газа дома в Мытищах временно заселили в отель

Глава Мытищинского городского округа Юлия Купецкая сообщила, что жителей многоквартирного дома в Мытищах, где произошёл взрыв газа, временно поселили в гостинице.

В первом и четвёртом подъездах уже восстановили подачу воды и электричества, сообщает Newinform.

Специалисты осматривают квартиры второго и третьего подъездов с целью определить возможность дальнейшего проживания для жильцов.

По словам Купецкой, четверо пострадавших в результате ЧП находятся в больнице.

Накануне представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели женщины после хлопка газа в квартире дома в подмосковных Мытищах.