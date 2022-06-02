Марафон зелёных дел пройдёт в Хабаровском крае с 3 по 6 июня

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Комплекс мероприятий «Марафон зелёных дел» разработали в Хабаровском крае к Всемирному дню окружающей среды. Акции проведут в период с 3 по 6 июня.
Марафон зелёных дел пройдёт в Хабаровском крае с 3 по 6 июня
  • РИА Новости

В Хабаровске 3 июня состоится региональный экологический форум, посвящённый празднованию Всемирного дня окружающей среды.

В мероприятии примут участие ведущие специалисты в сфере экологии, экоактивисты и предприниматели. На встрече они обсудят экологические проблемы региона и пути их решения, пишет transsibinfo.com. После форума присутствующие отправятся на улицу Шевченко, чтобы высадить абрикосы.

В селе Богородское 3 июня пройдёт акция по высадке деревьев разных пород, посвящённая памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Хабаровске 5 июня состоится мероприятие «Зелёное будущее края» в районе Уссурийского бульвара. Всем желающим раздадут семена кедра и инструкцию по их посадке.

6 июня в Хабаровске пройдёт шествие юных экологов. Колонна двинется по центральным улицам города с плакатами, призванными привлечь внимание населения к проблемам экологии в регионе.

После мероприятия жителей приглашают в Детский эколого-биологический центр, где пройдут мастер-классы по раздельному сбору мусора и другим важным экологическим направлениям.

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