Марафон зелёных дел пройдёт в Хабаровском крае с 3 по 6 июня
- РИА Новости
В Хабаровске 3 июня состоится региональный экологический форум, посвящённый празднованию Всемирного дня окружающей среды.
В мероприятии примут участие ведущие специалисты в сфере экологии, экоактивисты и предприниматели. На встрече они обсудят экологические проблемы региона и пути их решения, пишет transsibinfo.com. После форума присутствующие отправятся на улицу Шевченко, чтобы высадить абрикосы.
В селе Богородское 3 июня пройдёт акция по высадке деревьев разных пород, посвящённая памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Хабаровске 5 июня состоится мероприятие «Зелёное будущее края» в районе Уссурийского бульвара. Всем желающим раздадут семена кедра и инструкцию по их посадке.
6 июня в Хабаровске пройдёт шествие юных экологов. Колонна двинется по центральным улицам города с плакатами, призванными привлечь внимание населения к проблемам экологии в регионе.
После мероприятия жителей приглашают в Детский эколого-биологический центр, где пройдут мастер-классы по раздельному сбору мусора и другим важным экологическим направлениям.