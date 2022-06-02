В Астрахани тушат пожар в торговом центре

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Пожарные тушат возгорание на территории торгового центра «Айсберг» в Астрахани. Из горящего здания эвакуировали двух человек.
В Астрахани тушат пожар в торговом центре
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сигнал о крупном возгорании на улице Победы поступил в 08:34 (07:34 мск). Спустя полтора часа спасателям удалось локализовать пламя.

В борьбе с пожаром задействованы 60 сотрудников МЧС и 22 единицы специальной техники.

Происшествию присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее сообщалось о пожаре в производственном здании в Казани на площади 1,2 тыс. кв. м.

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