В Астрахани тушат пожар в торговом центре
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, сигнал о крупном возгорании на улице Победы поступил в 08:34 (07:34 мск). Спустя полтора часа спасателям удалось локализовать пламя.
В борьбе с пожаром задействованы 60 сотрудников МЧС и 22 единицы специальной техники.
Происшествию присвоен повышенный ранг сложности.
Ранее сообщалось о пожаре в производственном здании в Казани на площади 1,2 тыс. кв. м.