Пожарные локализовали возгорание на заводе в Казани

В пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели локализовали возгорание в производственном здании в Казани на площади 1,2 тыс. кв. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение кровли трёхэтажного здания. Взрывоопасных веществ в цехе нет... Погибших и пострадавших нет. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание», — говорится в сообщении.

К тушению пожара всего привлечены 79 человек и 25 единиц техники.

«Пожар локализован на площади 1200 кв. м», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казани на территории предприятия по производству моющих средств «Нефис косметикс» начался пожар.