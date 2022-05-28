Пожарные локализовали возгорание на заводе в Казани
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение кровли трёхэтажного здания. Взрывоопасных веществ в цехе нет... Погибших и пострадавших нет. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание», — говорится в сообщении.
К тушению пожара всего привлечены 79 человек и 25 единиц техники.
«Пожар локализован на площади 1200 кв. м», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казани на территории предприятия по производству моющих средств «Нефис косметикс» начался пожар.