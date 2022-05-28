Пожарные локализовали возгорание на заводе в Казани

Короткая ссылка
В пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели локализовали возгорание в производственном здании в Казани на площади 1,2 тыс. кв. м.
Пожарные локализовали возгорание на заводе в Казани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение кровли трёхэтажного здания. Взрывоопасных веществ в цехе нет... Погибших и пострадавших нет. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание», — говорится в сообщении.

К тушению пожара всего привлечены 79 человек и 25 единиц техники.

«Пожар локализован на площади 1200 кв. м», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казани на территории предприятия по производству моющих средств «Нефис косметикс» начался пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить