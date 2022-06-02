В России могут разрешить гражданам регистрировать товарные знаки
- РИА Новости
Соответствующий законопроект правительства Госдума намерена рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».
Как следует из материала, в Гражданский кодекс планируют внести следующие изменения: право на товарный знак может принадлежать не только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, но и гражданам, в том числе самозанятым.
Документ также позволит уравнять в правах россиян и иностранных граждан в части возможности осуществления исключительных прав на товарный знак.
Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с «Радио 1» прокомментировал идею разрешить самозанятым регистрировать товарные знаки.