В России могут разрешить гражданам регистрировать товарные знаки

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Российским гражданам, в том числе самозанятым, могут разрешить регистрировать товарные знаки и пользоваться правами на них.
В России могут разрешить гражданам регистрировать товарные знаки
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект правительства Госдума намерена рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Как следует из материала, в Гражданский кодекс планируют внести следующие изменения: право на товарный знак может принадлежать не только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, но и гражданам, в том числе самозанятым.

Документ также позволит уравнять в правах россиян и иностранных граждан в части возможности осуществления исключительных прав на товарный знак.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с «Радио 1» прокомментировал идею разрешить самозанятым регистрировать товарные знаки.

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