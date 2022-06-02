ПФР ускорит рассмотрение обращений на выплаты многодетным семьям

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Пенсионный фонд России ускорит рассмотрение обращений на назначение выплат многодетным семьям.

«Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях», — говорится на сайте ПФР.

Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты сведения о многодетных будут поступать в отделения фонда ежедневно, что позволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия, введённые в этом и прошлом году по указам президента.

1 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить единовременную выплату удостоенным ордена «Родительская слава» с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.

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