Российским детям-сиротам могут компенсировать расходы на​ наёмное жильё

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что в России необходимо компенсировать детям-сиротам стоимость​ наёмного жилья, пока они не получат от государства положенные им квартиры.​

Такое мнение она высказала в беседе с «Парламентской газетой».

​Отвечая на вопрос о защите жилищных ​прав данной категории лиц, она прокомментировала слова вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой о том, что в очереди стоят 213 тыс. человек, которым уже исполнилось 18 лет.

«Масштаб бедствия действительно огромный — целый город людей, которым негде жить. Мгновенно решить проблему нельзя — столько жилья не построишь за год или два... Поэтому я предлагаю применить ту же схему, которую в своё время реализовали для военнослужащих. Когда были проблемы с тем, чтобы обеспечить им крышу над головой, решили компенсировать им​ средства за наём частного жилья. То же самое надо сделать для детей-сирот, пока они не получили квартиры, чтобы они не оказывались в подвалах и на вокзалах», — сказала Хованская.​

Такую поправку депутат собирается внести в законопроект о регистрации детей-сирот, который Госдума приняла в первом чтении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 70 сирот получили жильё с начала 2022 года.