Пассажирские перевозки в Крым по «единому» билету будут возобновлены в июне
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Минтранс России.
«Прибытие и убытие автобусов синхронизировано с расписанием основных поездов дальнего следования. Они будут курсировать в ежедневном режиме», — отмечается в сообщении.
Билеты доступны к оформлению с 1 июня.
Как отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, сохраняется и возможность добраться до Крыма обычными рейсовыми автобусами.
«Билеты по всем направлениям есть в наличии, это мы проверяем каждый день», — сказал он.
По его словам, идут работы и по организации морского сообщения между Краснодарским краем и Крымом, передаёт «Крыминформ».
Ранее в Санкт-Петербурге прокомментировали развитие сферы пассажирских перевозок.