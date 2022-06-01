Пассажирские перевозки в Крым по «единому» билету будут возобновлены в июне

Мультимодальные перевозки в Крым по «единому» билету будут возобновлены с 10 июня.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Минтранс России.

«Прибытие и убытие автобусов синхронизировано с расписанием основных поездов дальнего следования. Они будут курсировать в ежедневном режиме», — отмечается в сообщении.

Билеты доступны к оформлению с 1 июня.

Как отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, сохраняется и возможность добраться до Крыма обычными рейсовыми автобусами.

«Билеты по всем направлениям есть в наличии, это мы проверяем каждый день», — сказал он.

По его словам, идут работы и по организации морского сообщения между Краснодарским краем и Крымом, передаёт «Крыминформ».

Ранее в Санкт-Петербурге прокомментировали развитие сферы пассажирских перевозок.