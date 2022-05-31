В Петербурге прокомментировали развитие сферы пассажирских перевозок

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Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков прокомментировал развитие сферы пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге.
В Петербурге прокомментировали развитие сферы пассажирских перевозок
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«Сегодня Петербург живёт в условиях больших изменений в сфере пассажирских перевозок. С 1 апреля город начал переход на новую модель транспортного обслуживания. На первом этапе на 97 городских маршрутов вышли 864 современных автобуса. Они частично заменили морально устаревшие и небезопасные коммерческие маршрутки», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, новый транспорт — низкопольный, на экологичном топливе, с системами видеонаблюдения, кондиционирования и информирования.

«С 1 апреля был введён новый пересадочный тариф «60 минут», позволяющий пассажирам экономить на поездках в наземном городском транспорте», — отметил Поляков.

Он добавил, что в апреле самым популярным видом транспорта, на котором пассажиры производили оплату разовым билетом с QR-кодом, оказался автобус.

«Меньше всего оплачивали проезд данным видом билета на троллейбусах. И эта тенденция сегодня сохраняется», — заключил Поляков.

Как ранее сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о новом сервисе пассажирских перевозок, с помощью которого жители смогут заказать автобус в указанное место.

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