Стал известен победитель всеармейского этапа конкурса «Мастер-оружейник»

Команда из Пензы будет представлять Россию на международном конкурсе АрМИ-2022 «Мастер-оружейник», который состоится в Узбекистане в августе.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Всероссийский этап соревнований проходил в пять этапов на протяжении недели.

Участники эвакуировали повреждённые гаубицы на трассе с препятствиями, затем ремонтировали технику и производили контрольный выстрел.

Также требовалось починить реактивные системы залпового огня, автоматы, пулемёты и другое вооружение.

Кроме того, стало известно, что Тихоокеанский флот получит три подводные лодки до конца года, передаёт Newinform со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Илью Колесникова.

В распоряжение флота также поступят два тральщика и корвет.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области прошли учения с участием боевых пловцов.