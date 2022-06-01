Стал известен победитель всеармейского этапа конкурса «Мастер-оружейник»

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Команда из Пензы будет представлять Россию на международном конкурсе АрМИ-2022 «Мастер-оружейник», который состоится в Узбекистане в августе.
Стал известен победитель всеармейского этапа конкурса «Мастер-оружейник»
  • © Пресс-служба ЦВО

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Всероссийский этап соревнований проходил в пять этапов на протяжении недели.

Участники эвакуировали повреждённые гаубицы на трассе с препятствиями, затем ремонтировали технику и производили контрольный выстрел.

Также требовалось починить реактивные системы залпового огня, автоматы, пулемёты и другое вооружение.

Кроме того, стало известно, что Тихоокеанский флот получит три подводные лодки до конца года, передаёт Newinform со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Илью Колесникова.

В распоряжение флота также поступят два тральщика и корвет.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области прошли учения с участием боевых пловцов.

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