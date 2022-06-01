Стал известен победитель всеармейского этапа конкурса «Мастер-оружейник»
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Всероссийский этап соревнований проходил в пять этапов на протяжении недели.
Участники эвакуировали повреждённые гаубицы на трассе с препятствиями, затем ремонтировали технику и производили контрольный выстрел.
Также требовалось починить реактивные системы залпового огня, автоматы, пулемёты и другое вооружение.
Кроме того, стало известно, что Тихоокеанский флот получит три подводные лодки до конца года, передаёт Newinform со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Илью Колесникова.
В распоряжение флота также поступят два тральщика и корвет.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области прошли учения с участием боевых пловцов.