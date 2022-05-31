В Калининградской области прошли учения с участием боевых пловцов

В Калининградской области группа боевых пловцов подразделений противодиверсионных сил и средств (ПДСС) атаковала условного противника.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Команда провела водолазные спуски. Сообщается, что каждый член группы обладает специальными навыками, а их персональные данные засекречены. Моряки тренируются в ежедневном режиме.

«Площадь побережья очень большая, различные глубины, что требует от нас постоянной бдительности, постоянного проведения водолазных спусков, осмотров», — рассказывает командир группы ПДСС Александр.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.