В Калининградской области прошли учения с участием боевых пловцов

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В Калининградской области группа боевых пловцов подразделений противодиверсионных сил и средств (ПДСС) атаковала условного противника.
В Калининградской области прошли учения с участием боевых пловцов
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Команда провела водолазные спуски. Сообщается, что каждый член группы обладает специальными навыками, а их персональные данные засекречены. Моряки тренируются в ежедневном режиме.

«Площадь побережья очень большая, различные глубины, что требует от нас постоянной бдительности, постоянного проведения водолазных спусков, осмотров», — рассказывает командир группы ПДСС Александр.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.

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