Вице-премьер Абрамченко рассказала о введении новых мощностей по обработке ТКО

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Зампред правительства России Виктория Абрамченко рассказала о введении новых мощностей по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
Вице-премьер Абрамченко рассказала о введении новых мощностей по обработке ТКО
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Об этом сообщает телеканал «360».

«С начала реформы построено объектов обработки на 15,5 млн т, а объектов утилизации — на 4,6 млн т. По итогам всего периода реализации реформы обращения с отходами уровень обработки достиг 43,3%, а уровень утилизации — 11,6% от объёма образования твёрдых коммунальных отходов. Благодаря введению новых мощностей доля захоронения отходов уменьшилась на 27%», — заявила Абрамченко на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

По её словам, для достижения национальной цели нужно и дальше наращивать темпы ввода современных и технологичных комплексов по переработке отходов.

В 2021 году в эксплуатацию ввели объекты по обработке ТКО общей мощностью 5,3 млн т, по утилизации — 1,6 млн т.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области планируют построить завод по переработке ТКО.

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