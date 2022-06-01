Риелтор Апрелев прокомментировал расширение льготной ипотеки

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал решение кабмина начать пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.
Риелтор Апрелев прокомментировал расширение льготной ипотеки
  • globallookpress.com

«Это очень здорово, что принято такое решение. Уже много месяцев мы говорим о том, что есть серьёзная поддержка участникам многоэтажного строительства, но все соцопросы показывают, что большинство населения предпочитают жить в собственном доме на собственной земле. А после пандемии эти устремления ещё больше усилились, и сейчас число желающих иметь собственный дом достигло почти 80% россиян», — сказал kp.ru Апрелев.

Ранее, как сообщали «Известия», юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Владимир Фурта заявил, что инициатива правительства России по одобрению льготной ипотеки на самостоятельное строительство домов направлена на то, чтобы убрать одно из условий — возможность строительства только аккредитованным банком подрядчиком.

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