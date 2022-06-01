Юрист Фурта прокомментировал расширение льготной ипотеки

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Юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Владимир Фурта заявил, что инициатива правительства России по одобрению льготной ипотеки на самостоятельное строительство домов направлена на то, чтобы убрать одно из условий — возможность строительства только аккредитованным банком подрядчиком.
Юрист Фурта прокомментировал расширение льготной ипотеки
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Известия».

«На мой взгляд, такие нововведения заставят банки чаще требовать от клиентов обеспечения данного обязательства залогом. Но, возможно, кредитные организации расширят круг имущества, которое они захотят забрать в случае невыполнения взятых на себя обязательств. Например, транспортные средства, недвижимое имущество (гаражи, погреба), или будут просить обязательный первоначальный взнос не менее определённой суммы», — добавил юрист.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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