Депутат Милонов: российское государство осознанно берёт вектор на поддержку института семьи

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с RT поддержал идею возродить в России почётное звание «Мать-героиня», о чём ранее высказался глава государства Владимир Путин.
Депутат Милонов: российское государство осознанно берёт вектор на поддержку института семьи
  • РИА Новости

«Я безумно рад, что наше государство осознанно берёт вектор на поддержку института семьи. Семья — основа страны, наше будущее и наша сила», — подчеркнул депутат.

По его словам, материнство — «важнейшая работа в интересах всего государства».

«Именно работа, а не опция к гражданскому состоянию женщины. Надеюсь, что мы постепенно придём к осознанию дальнейших шагов навстречу материнству и родительскому сообществу: например, включение времени по уходу за ребёнком в трудовой стаж», — заключил собеседник RT. 

Ранее Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня».

Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей, отметил он.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить