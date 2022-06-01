Депутат Милонов: российское государство осознанно берёт вектор на поддержку института семьи
- РИА Новости
«Я безумно рад, что наше государство осознанно берёт вектор на поддержку института семьи. Семья — основа страны, наше будущее и наша сила», — подчеркнул депутат.
По его словам, материнство — «важнейшая работа в интересах всего государства».
«Именно работа, а не опция к гражданскому состоянию женщины. Надеюсь, что мы постепенно придём к осознанию дальнейших шагов навстречу материнству и родительскому сообществу: например, включение времени по уходу за ребёнком в трудовой стаж», — заключил собеседник RT.
Ранее Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня».
Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей, отметил он.