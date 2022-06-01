Вице-премьер Хуснуллин прокомментировал расширение льготной ипотеки

Расширение льготной ипотеки поддержит желающих строить свой дом самостоятельно, высказал мнение вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас в последние годы значительно увеличились объёмы строительства частных домов. Причем зачастую жители не обращаются к строительным компаниям, а предпочитают построить дом сами. И раз такой формат становится всё более популярным, то необходимо и эту категорию граждан обеспечить соответствующим ипотечным продуктом, оказать таким образом поддержку. Сейчас запускаем пилотный проект. Рассчитываем, что до конца года около 8 тыс. таких кредитов выдадим», — сообщил вице-премьер в беседе с «Российской газетой».

Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали, что в ряде крупных российских городов наблюдается бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки. Как пишут «Известия», Москва оказалась в числе городов — лидеров по спросу на загородную недвижимость. Второе место занял Ростов-на-Дону, третье — Воронеж.