Директор по персоналу Санина рассказала, как помочь ребёнку выбрать будущую профессию

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, как помочь ребёнку выбрать будущую профессию.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что стоит разрешить детям пробовать всё, что им интересно: рисование, компьютерную графику, саунд-дизайн.

«Те замысловатые названия профессий, которые вам могут показаться несерьёзными, вполне могут оказаться перспективными. Тем более сегодняшние школьники этого процесса не боятся и готовы пройти десяток курсов, стажировок, ознакомиться с учебными программами всех интересующих их вузов и только потом принять решение», — уточнила эксперт.

По её словам, не менее важно позволить ребёнку прислушиваться только к себе. Родители, в свою очередь, могут давать советы и аккуратно высказывать свои пожелания и опасения.

«Часто школьник не может понять, чем он хочет заниматься, потому что кроме врача, учителя, программиста и дворника не знает профессий. Или родители сознательно не обсуждают с ребёнком «новинки рынка», считая, что всё новое несерьёзно и временно. Это ошибка», — отметила Санина.

Как добавила эксперт, нужно изучать, какие появляются профессии и кто требуется на рынке, какие нужны знания и навыки, где им учат.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН поздравила россиян с Днём защиты детей.