Российские родители рассказали о способах прививать полезные привычки своим детям
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart.
Из 86% респондентов, которые ведут здоровый образ жизни, 93% заявили, что прививают полезные привычки и своим детям.
О пользе здоровых привычек для своего ребёнка рассказывают 72% участников исследования.
Ещё 58% утверждают, что контролируют режим дня детей, а 8% используют материальную мотивацию в обмен на правильное питание и занятия спортом.
Из тех, кто приобщил к полезным привычкам своих детей, 80% добились этого благодаря личному примеру.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН поздравила россиян с Днём защиты детей.