Российские родители рассказали о способах прививать полезные привычки своим детям

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Российские родители рассказали, как прививают полезные привычки своим детям.
Российские родители рассказали о способах прививать полезные привычки своим детям
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart.

Из 86% респондентов, которые ведут здоровый образ жизни, 93% заявили, что прививают полезные привычки и своим детям.

О пользе здоровых привычек для своего ребёнка рассказывают 72% участников исследования.

Ещё 58% утверждают, что контролируют режим дня детей, а 8% используют материальную мотивацию в обмен на правильное питание и занятия спортом.

Из тех, кто приобщил к полезным привычкам своих детей, 80% добились этого благодаря личному примеру.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН поздравила россиян с Днём защиты детей.

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