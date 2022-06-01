Депутат Госдумы Буцкая поздравила россиян с Днём защиты детей

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Первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поздравила россиян с Днём защиты детей.
Депутат Госдумы Буцкая поздравила россиян с Днём защиты детей
  • РИА Новости

«Хочется детям пожелать, чтобы у детей было детство, это самый лучший период в жизни, как бы вам ни казалось, что ужасно, что вас заставляют уроки делать, пыль вытирать, в магазин сходить. Это лучший период в жизни», — заявила она в беседе с НСН.

Депутат также добавила, что ей очень хочется, чтобы у всех детей было безоблачное детство, здоровье, возможности для обучения, самореализации, а также чтобы их родители были рядом с ними.

Ранее progorod43 сообщал о мероприятиях, которые пройдут в День защиты детей в Кирове.

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