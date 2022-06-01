Путин заявил, что Россия будет только укреплять свою силу и суверенитет
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом он сказал, выступая с приветствием к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит на ВДНХ.
«Вы живёте, растёте в очень динамичное время, когда мир меняется, причём меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», — сказал он.
Ранее Путин заявил, что поддерживает идею создания единого детского и молодёжного движения в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.