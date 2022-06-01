Северный флот проведёт 19 испытательных стрельб нового оружия в 2022 году

Северный флот до конца 2022 года проведёт 19 испытательных стрельб новых видов вооружения. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

По его словам, значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружения и военной техники.

Как пишет РИА Новости, в частности, речь идёт о боевых кораблях и подводных лодках, а также о морском оружии.

«До конца года в рамках испытаний нам предстоит выполнить 19 испытательных стрельб», — сказал Моисеев.

28 мая фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по мишени в Белом море.

Ракета успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км.

Отмечается, что полёт «Циркона» соответствовал заданным параметрам.