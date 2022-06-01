Северный флот проведёт 19 испытательных стрельб нового оружия в 2022 году
- РИА Новости
По его словам, значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружения и военной техники.
Как пишет РИА Новости, в частности, речь идёт о боевых кораблях и подводных лодках, а также о морском оружии.
«До конца года в рамках испытаний нам предстоит выполнить 19 испытательных стрельб», — сказал Моисеев.
28 мая фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по мишени в Белом море.
Ракета успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км.
Отмечается, что полёт «Циркона» соответствовал заданным параметрам.