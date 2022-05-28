В Минобороны сообщили о запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени в Белом море

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по мишени в Белом море, сообщает Минобороны России.

«Сегодня головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — говорится в сообщении.

Ракета успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км.

Отмечается, что полёт «Циркона» соответствовал заданным параметрам.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.