Мурашко заявил об отсутствии в России проблем с запасами лекарств для детей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии в стране проблем с запасами лекарств для детей.

«По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, достаточно ли препаратов для лечения детей.

Министр добавил, что российская промышленность начала очень активно работать по направлению, связанному с медицинским оборудованием.

Ранее НСН сообщала, что сумма налоговых поступлений от производителей лекарств и медицинских изделий в Москве выросла на 38,4% в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и превысила 4,5 млрд рублей.