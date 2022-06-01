Мурашко заявил об отсутствии в России проблем с запасами лекарств для детей

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии в стране проблем с запасами лекарств для детей.
Мурашко заявил об отсутствии в России проблем с запасами лекарств для детей
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Ageev / EyeEm

«По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, достаточно ли препаратов для лечения детей.

Министр добавил, что российская промышленность начала очень активно работать по направлению, связанному с медицинским оборудованием. 

Ранее НСН сообщала, что сумма налоговых поступлений от производителей лекарств и медицинских изделий в Москве выросла на 38,4% в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и превысила 4,5 млрд рублей.

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