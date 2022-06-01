На посольство США в Москве ночью спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми

Активисты спроецировали видео на здание посольства США в Москве, в котором были показаны дети, погибшие в Донбассе в результате действий украинских военных.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ролике показано, что американские военные «несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса».

По словам активистов, данным видео они желали напомнить, что именно американская сторона на протяжении многих лет спонсирует украинские власти, которые занимаются убийством детей.

Ранее появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погибли ребёнок 2017 года рождения и женщина.