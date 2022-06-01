На посольство США в Москве ночью спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми

Короткая ссылка
Активисты спроецировали видео на здание посольства США в Москве, в котором были показаны дети, погибшие в Донбассе в результате действий украинских военных.
На посольство США в Москве ночью спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми
  • Legion-Media
  • © Igor Zubkov

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ролике показано, что американские военные «несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса».

По словам активистов, данным видео они желали напомнить, что именно американская сторона на протяжении многих лет спонсирует украинские власти, которые занимаются убийством детей.

Ранее появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погибли ребёнок 2017 года рождения и женщина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить