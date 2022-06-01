Турчак: ЕР внесёт в Госдуму проект о защите от списания боевых выплат за долги

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«Единая Россия» внесёт поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим в Госдуму на этой неделе, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим. Внесём их в Госдуму уже на этой неделе», — цитирует РИА Новости Турчака.

По его словам, партия анализирует субъектовые законы о мерах поддержки военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что пособия женщинам-военнослужащим с детьми будут увеличены и составят более 31 тыс. рублей.

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