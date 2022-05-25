Путин поручил увеличить пособия женщинам-военнослужащим с детьми с 1 июля
- РИА Новости
Российский лидер объяснил, что, поскольку женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, выплаты им предусмотрены фиксированные — более 15 тыс. рублей.
«С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тыс., как раз для женщин, которые имеют эту страховку», — сказал он.
До этого Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня.
Также Путин заявил, что с 1 июля 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 10%.