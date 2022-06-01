На этой неделе штормовые приливы могут затопить Ростовскую область

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Прибрежные территории в Ростовской области на этой неделе могут быть подтоплены из-за повышения уровня воды в водоёмах.

«Во второй половине текущей недели прогнозируется сильный западный ветер, который увеличит риски подтоплений низменных и прибрежных территорий в Ростовской области в результате нагонных явлений», — приводит РИА Новости сообщение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что на прошлой неделе прогноз по подтоплениям населённых пунктов в районах Якутии полностью оправдался.

В апреле в ГУ МЧС по Удмуртии сообщили, что в селе Яган Малопургинского района из-за паводка подтопило восемь придомовых территорий.

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